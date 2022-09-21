ارتفاع مؤقت.. توقعات الأرصاد لطقس الخميس ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نشرت الهيئة على صفحتها بموقع "فيسبوك"، فإنه يسود ارتفاع مؤقت لدرجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مؤية. وأوضحت أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد. وأشارت إلى أنه يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا وفق ما يلى: وتابعت أن يسود طقس مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط الرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

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