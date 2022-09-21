جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للفروسية بطولة "الفروسية للموسم الصيفى 2021- 2022 "لقفز الحواجز" والتى أُقيمت على مدار ثلاثة أيام على ملاعب وادى الفروسية التابع للوزارة، والذى يعُد صرحا رياضيا يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية، وذلك بمشاركة (130 فارسا) فى رياضة قفز الحواجز بارتفاعاتها المتدرجة.





ويُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية المجهزة لقفز الموانع، انعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ برياضة الفروسية، حيث قامت بتجهيز وادى الفروسية لاستقبال كافة المنافسات "المحلية والدولية"، وتزويده بأحدث الوسائل وبإسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة فى البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها، وكذا فندق مجهز لإقامة اللاعبين خلال فترة المنافسات. بالإضافة إلى الأطقم الطبية وأطقم الطب البيطرى لتقديم الرعاية الطبية للمتنافسين وأيضاً لرعاية الخيول المشاركة بمختلف المسابقات بالإضافة لتهيئته من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلا. وفى ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى بالبطولة وسط أجواء احتفالية ليكون ختاماً ناجحاً لنهائى البطولة. ومن جانبهم أشاد المشاركون بالمستوى الراقى لوادى الفروسية وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لاستقبال كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية. يأتى ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير جميع أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين وإيماناً بالنهوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة، لاسيما رياضة الفروسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمشاركة 130 فارسا.. «الداخلية» تنظم بطولة الفروسية لموسم 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.