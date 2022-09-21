القوى العاملة: مؤتمر العمل العربى يختتم أعماله ويوصى بالتحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - اختتمت اليوم الأربعاء بالقاهرة، فعاليات الدورة 48 لمؤتمر العمل العربى الذى تنظمه منظمة العمل العربية التابعة للجامعة العربية، والتى بدأت يوم الأحد الماضى برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وترأس وفد مصر الثلاثى "حكومة وأصحاب أعمال وعمال " فيها وزير القوى العاملة حسن شحاته.





عقد المؤتمر بمشاركة وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة، وبحث "المؤتمر" على مدار 4 أيام ملفات تخص قضايا، وتحديات تواجه عالم العمل فى الوطن العربى، وناقش تقرير المدير العام للمنظمة السيد فايز المطيرى بعنوان "الاقتصاد الرقمى وقضايا التشغيل".

وتقدم رؤساء الفرق الثلاث ورؤساء الوفود -خلال الجلسة الختامية- اليوم بالشكر والتقدير لمصر رئيسا وحكومة وشعبا على كرم الضيافة وحسن الاستضافة،وكافة التسهيلات التى تمت لانجاح أعمال "المؤتمر"،وقدم فايز المطيرى مدير عام منظمة العمل العربية الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته الكريمة للمؤتمر، مهنأ مصر على استضافة المؤتمر الدولى للمناخ cop 27، وأعلن عن ارسال برقية الى الرئيس بهذا الشأن،وكذلك هنأ قطر على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما وجه الشكر للوفود المشاركة على تجديد الثقة فيه لولاية أخرى كمدير عام للمؤتمر.

وشهدت الجلسة الختامية اليوم استعراض لكافة البنود التى عرضت على المؤتمر.. وجاء التوصيات بالعمل على وضع استراتيجيات رقمية فى الوطن العربى، عبر إنشاء بنية تحتية توائم التحولات الرقمية، وإيجاد تدريب عالى المهنية على الوظائف الرقمية، فضلا عن إيجاد مؤسسات بحث علمى تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة،وتطوير السياسة التسويقية لمواكبة التحول الرقمى، وصياغة مبادرات قابلة للتنفيذ، وتطبيق نظام فعال، لتحسين جودة الإنتاج ورفع معدلاته، كذلك اعتماد خطط طموحة لتطوير المواهب الرقمية فى الوطن العربى،لتكوين أجيال مفكرة ومبدعة، فضلا عن توفير برامج تدريبية لترسيخ روح الابتكار، وبما يسهم فى توفير أيدى عاملة تستطيع التعامل مع التحولات الرقمية الحديثة.

وأكدت التوصيات أيضا على وضع برامج للتطوير، ورفع كفاءة القوى العاملة، بما يسهم فى رفع القدرات والمهارات، وبما يتواكب مع التغيرات الدولية فى مجال التغيرات التقنية،و العمل على تنويع مصادر التمويل، وتحفيز الاستثمار فى مجال التكنولوجيا الرقمية، والعمل على تخفيف القيود التجارية فيما يخص السلع والخدمات، وتسهيل تنقل العمال بين الدول العربية، وتفعيل اتفاقات العمل العربى المشترك، كذلك الاهتمام بالأمن السيبرانى، عبر الاعتماد على برامج متقدمة، وإنشاء مراكز استجابة للطوارئ،للحفاظ على سرية المعلومات ومنع الاعتماد عليها، إضافة إلى ضرورة بناء قدرات اقتصادية ورقمية متطورة، تسمح بالتقييم المستمر، لمعالجة الثغرات والأخطاء التى قد تحدث فى أثناء التنفيذ.

كما أوصى المؤتمر بضرورة تكوين أنظمة مبتكرة لتنظيم الانتقال التدريجى من العمل غير المنظم إلى العمل المنظم، فضلا عن أهمية إرساء تشريعات تضمن الحماية الاجتماعية للعاملين.. وأدان المؤتمر جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق العمال والشعب الفلسطينى، داعيا منظمة العمل الدولية إلى التدخل لرفع الحصار عن الأراضى الفلسطينية المحتلة، مطالبا إياها بإعطاء فلسطين العضوية الكاملة بها، وطالب الدول العربية بضرورة دعم الصندوق الفلسطينى للتشغيل والحماية الاجتماعية.

وشهد المؤتمر خلال فعالياته احتفالية بمناسبة مرور 55 عاما على تأسيس منظمة العمل العربية "1965 – 2020"، وكذلك تكريم" رواد ممثلين عن بعض الدول الأعضاء فى المنظمة"، بأطراف الإنتاج الثلاثة، تقديرا لدورهم البارز، ولجهودهم المخلصة فى دعم مسيرة العمل، وأيضا تكريم الكوكبة السابعة من رواد العمل العرب، الذين كان لهم دور فاعل فى خدمة قضايا العمل والعمال فى الوطن العربى، اعترافا بجهودهم وعطائهم وتاريخهم فى تعزيز دور أطراف الإنتاج، وترسيخا لإعلاء قيمة العمل.

وكانت الجلسة الافتتاحية التى بدأت الأحد من هذا الأسبوع شهدت كلمات بالترتيب لـ:المهندس ناصر المير رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وفايز على المطيرى المدير العام للمنظمة، وجاى رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية عبر "فيديو كونفرانس"، وكلمة لمعالى الأمين العام لجامعة الدول العربية القاها نيابة عنه الامين العام المساعد الدكتور حسين الهنداوى، ثم كلمة يونس سكورى وزير الادماج الاقتصادى والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المغربى "رئيس المؤتمر"، ثم القى راعى المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمة ألقاها نيابة عنه حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وانتهت الجلسة الافتتاحية بتوزيع دروع بإسم منظمة العمل العربية، كما شهدت الكليات كلمات لجميع الوفود المشاركة.