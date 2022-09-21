وزير التربية والتعليم يكلف ”إلهام إبراهيم” برئاسة الإدارة المركزية للمجمعات التعليمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 02:32 مساءً - بعد الغاء قطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التربية والتعليم بسبب الهيكلة الجديدة لوزارة التربية والتعليم، قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، تكليف الدكتورة إلهام ابراهيم ، بمنصب رئيسا للإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم لمدة عام، وذلك بدلا من رئيس قطاع الخدمات والانشطة بديوان عام الوزارة.

وكانت قد بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تفعيل الهيكل الإداري المستحدث للوزارة والذي تم إعداده خلال فترة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم السابق، ليعتمده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقب توليه للوزارة وإصداره حركة تغييرات واسعة داخل وزارة التربية والتعليم وفقا للهيكلة الجديدة لديوان عام الوزارة، ولتشتمل علي المناصب المستحدثة ضمن الهيكلة الجديدة.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، لبوابة اخبار اليوم، تفاصيل ‏الهيكل الجديد لوزارة التعليم، حيث ألغى الهيكل الجديد القطاعات داخل ديوان عام الوزارة، حيث كانت الوزارة في الهيكل القديم تضم 7 قطاعات، أبرزها قطاع التعليم العام وقطاع التعليم الفني وقطاع مكتب الوزير، وقطاع الأنشطة والخدمات، إلا أن الهيكل الجديد ألغي كل هذه القطاعات، ليصبح الديوان وفقا للهيكلة الجديدة عبارة عن إدارات عامة وإدارات مركزية.

ولفتت المصادر، الي أن الهيكل الجديد بدأ تطبيقه فعليا بالوزارة بندب كل من الدكتورة راندا شاهين رئيسًا للإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور أكرم حسن رئيسًا للإدارة المركزية لتطوير المناهج، ونادية عبد الله رئيسًا للإدارة المركزية لشئون المعلمين، وسعيد صديق رئيسًا للإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ومحسن عبد العزيز رئيسًا للإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والدكتور محمد عمارة رئيسًا للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني.

واشارت المصادر، الي ان أعلى درجة وظيفية في الهيكل الجديد هي وكيل وزارة والغاء درجة وكيل أول وزارة.. موضحة أن الهيكل الجديد يلغي عددا من الوظائف القيادية ويستحدث وظائف جديد، من أهم تلك الوظائف المستحدثة في الهيكل الجديد هي وظيفة الوكيل الدائم ولم يتم بعد إقرار ذلك المنصب.

وأضافت ذات المصادر، أن الهيكل الجديد أنهي تقسيم المديريات التعليمية إلى مديريات (أ) ومديريات (ب) لتصبح جميع المديريات على نفس المستوى من يتولى منصب مدير مديرية يصبح على درجة وكيل وزارة ولا يوجد وكيل أول وزارة.

من جهته ، أوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الغرض من تلك التغييرات يأتي فى ضوء الحرص على تطوير وضبط الأداء وتكثيف الأنشطة والمشروعات التي يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة فضلاً عن ضخ دماء جديدة من القيادات لتولي المناصب العليا بالوزارة للاستفادة من إمكاناتهم فى دفع مسيرة العمل بما يحقق الأداء المرجو من خلال تلك القطاعات فى ضوء تطبيق الوظائف الخاصة بالهيكل الجديد.