«الوزراء»: الرقائق الإلكترونية سلعة استراتيجية للدول الكبرى

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، فيديو جديدا بعنوان "أشباه الموصلات والأزمات الدولية الجيوستراتيجية"، يسلط فيه الضوء على أهمية الرقائق الإلكترونية بشكل عام، وللدول الكبرى بشكل خاص؛ حيث تدخل فى كل الصناعات الذكية وأصبحت سلعة استراتيجية للدول الكبرى ويهدد نقصها بأزمة فى صناعات مهمة مثل السيارات.





وأشار المركز -فى بيان اليوم الأربعاء- إلى أن اختراع أشباه الموصلات، ظهر منذ 6 عقود مع الحاسب الآلى ودخل تدريجيًّا فى كل الصناعات الحديثة ويتم قياس قدرته بالنانوميتر.

وبين أن أشباه الموصلات تتميز بمقاومة كهربائية ما بين الموصلات الكهربائية وعازلاتها، كما أنها تمثل وسيطًا مرتفع الثمن يدخل فى كل الصناعات الذكية.

وتواجه الولايات المتحدة الأمريكية، عقبة فيما يخص واردات أشباه الموصلات؛ حيث أن 90% من أشباه الموصلات الأكثر استخدامًا (فئة الـ5 نانو ميتر) فى صناعات مثل الهواتف الذكية إلى الصناعات العسكرية تُصنع من قبل TSMC التايوانية، ولا تصنع الولايات المتحدة أيًّا منها، ولذلك يسعى الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى تمرير قانون بتمويل قدره 52 مليار دولار؛ لزيادة قدرة البلاد على إعادة توطين تلك الصناعات الاستراتيجية، ولزيادة قدرتها على مواجهة الصين فى ذلك المجال.

ولفت الفيديو إلى أن الصين حققت أكبر زيادة عالمية فى توطين صناعات أشباه الموصلات خلال العقود الماضية، حيث (انخفضت مساهمة واشنطن فى السوق العالمية إلى 12% بعد أن كانت تسيطر على 37% من سوق أشباه الموصلات عالميًّا) وبذلك تدخل الولايات المتحدة قائمة الدول التى تدعم تلك الصناعات مثل: اليابان، والصين، والهند، وألمانيا؛ حيث إن أشباه الموصلات تدخل فى كل الصناعات الذكية وأصبحت سلعة استراتيجية للدول الكبرى.