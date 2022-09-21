جاء ذلك خلال تفقده الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد بمدينة أسيوط الجديدة، حيث تابع التجهيزات النهائية بالفصول الدراسية والملاعب والمعامل المختلفة.
وتفقد المحافظ ومرافقوه - وفقا لبيان المحافظة اليوم الأربعاء - المدرسة حيث تابع تجهيزات الوسائل التعليمية والأنشطة المدرسية بمشاركة المعلمين والطلاب، كما تفقد بعض المعامل المتنوعة بالمدرسة واستمع إلى شرح من رئيس مجلس إدارة المدارس لامكانات المدرسة وأقسامها المختلفة.
وأشار إلى أن إجمالى المدارس الجارى تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومى لتنمية قرى مصر مبادرة "حياة كريمة" يبلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامهم ابتدائيًا فى الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالى عدد فصول 1227 فصلا دراسيا.
ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة والنظافة بالمدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد ومراجعة كافة التجهيزات بالمدارس الجديدة التى ستدخل الخدمة هذا العام والتأكيد على توافر جميع التجهيزات التعليمية وتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على كافة المدارس والمنشأت التعليمية مع تكثيف حملات التوعية ونشر الوعى بين الطلاب والمعلمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. محافظ أسيوط: إنشاء 495 مدرسة خلال عامين بتكلفة 2 مليار جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.