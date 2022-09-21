إزالة 262 حالة تعد على أراضى الدولة فى المنيا

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن إجمالى ما جرى تنفيذه من قرارات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بلغ 262 حالة، منذ بدء أعمال المرحلة الثانية من الموجه 20 لإزالة التعديات، التى تستمر فى الفترة من 10 إلى 29 سبتمبر الجارى بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة فى إطار خطة إزالة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.





وقال المحافظ -فى بيان اليوم الأربعاء- إنه جرى إزالة 241 حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة و21 حالة تعد على أرض زراعية مع استمرار الوحدات المحلية بجميع المراكز فى تنفيذ الحملات اليومية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها. وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وممثلى جهات الولاية بمواصلة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية فى المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع الأخذ فى الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضى أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعدى عليها.

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