بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولى بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فى الاحتفالية الكبرى، التى أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة إطلاق جمهورية مصر العربية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وكان ذلك بحضور عدد من الوزراء، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وكبار المسئولين ورؤساء الهيئات وأجهزة الدولة، والجهات المعنية، وعدد من السفراء وممثلى البعثات والمنظمات الدولية، ورؤساء الجامعات المصرية.