«أصحاب الأعمال»: الرئيس السيسى يدعم العمل العربى المشترك

جدة - نرمين السيد - قال رئيس فريق أصحاب الأعمال، بمؤتمر العمل العربى فى دورته الـ(48) خليفة مطر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يدعم العمل العربى المشترك على المستويات كافة، موجهًا للرئيس السيسى الشكر على رعايته مؤتمر العمل العربى فى دورته الحالية بالقاهرة.





جاء ذلك فى كلمته، اليوم الأربعاء، فى مؤتمر العمل العربى فى دورته الـ(48)، الذى انطلقت فعالياته الأحد الماضى، بتنظيم من منظمة العمل العربية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحضور ممثلى أطراف الإنتاج الثلاث (الحكومات، وأصحاب الأعمال، والعمال) من 21 دولة عربية.

وهنأ مطر الدولة المصرية على استضافتها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 فى شرم الشيخ، نوفمبر المقبل، منوها بأن القمة ستناقش قضايا مهمة تؤثر على العمل وقضاياه.

وأدان مطر، جرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى، التى أدت إلى فقدان الملايين من العمال وظائفهم وارتفاع نسب البطاله بين الشعب الفلسطينى، داعيا الدولة العربية إلى المشاركة فى مؤتمر المانحين، مؤكدًا استعداد الفريق لتقديم كل أنواع الدعم لتحقيق أهداف منظمة العمل العربية.

من جهته، أعرب مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيرى، عن شكره لأطراف الإنتاج الثلاثة على ثقتهم بعد التجديد له لفترة ولاية ثالثة تنتهى فى أبريل 2027، متعهدًا بمواصلة العمل من أجل تحقيق أهداف المنظمة.

وهنأ المطيرى، مصر لاستضافتها قمة المناخ، ولدولة قطر لاستضافتها كأس العالم، مثمنا الإصلاحات العمالية التى قامت بها على مدى السنوات الماضية.