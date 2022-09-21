إشادة دولية بتطور قطاع الزراعة فى مصر

جدة - نرمين السيد - ورغم تحمس بعض المزارعين، لتبنى هذه الوسائل الحديثة، يواجه آخرون صعوبة فى التخلى عن التقاليد الزراعية الموروثة منذ آلاف السنين.

وحسب تقرير لمنصة "كوارتز أفريكا"، أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عام 2013، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى وبتمويل من "صندوق التكيف"، مبادرة لبناء أنظمة أمن غذائى تتسم بالمرونة فى جنوب مصر وتقدم للمزارعين عبر تطبيق على الهواتف الذكية خدمات تنبؤات الطقس لمدة تصل إلى 5 أيام وتوصيات تتعلق برى وتسميد الأراضى وغيرها من المبادئ التوجيهية للتكيف مع التغيرات المناخية بحسب نوع المحصول وموقع الزراعة وموعد الزراعة.

ونقل التقرير عن الدكتور على حُزين، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة المصرية، قوله إن مشروع المبادرة يستهدف 55 قرية فى 5 من محافظات الصعيد، هى: أسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان.

وأوضح أن المشروع عرف القرويين بأساليب الزراعة الحديثة والخضراء مثل زراعة القمح على المدرجات (المصاطب) والتسوية عالية الدقة للأراضى الزراعية باستخدام الليزر وحصاد المحاصيل آليا باستخدام المعدات الزراعية، فضلا عن أنظمة الرى العاملة بالطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن هذه الممارسات الزراعية الحديثة "وفرت للمزارعين ما بين 20% إلى 30% من مياه الرى"، بحسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن وزارة الزراعة المصرية أطلقت فى عام 2016 مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL) بتمويل من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD)، بمساحة إجمالية 900 فدان، ويعتمد المشروع نظام الإنذار المناخى المبكر حيث يزود المزارعين المشتركين فى النظام بمعلومات عن حالة الطقس بلغة بسيطة من خلال خدمة الرسائل القصيرة (إس أم إس).

وأضاف أن نظام الإنذار المبكر، يعتمد على 5 محطات رصد جوى تعمل على جمع البيانات ومعالجتها من خلال نماذج رصد إقليمية دولية للتحقق من دقتها عبر الدمج بين متغيرات الطقس على المدى القريب والبعيد لضمان عدم وجود أى أخطاء.

من ناحيته، أشار الدكتور هانى درويش، المدير التنفيذى لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (سيل)، إلى أهمية المشروع، الذى يستفيد منه ما يزيد على 5 آلاف مزارع فى المناطق الأكثر احتياجا، فى التعامل مع مشكلة عدم القدرة على التنبؤ بالظروف المناخية فى مجال الزراعة.

وبدوره قال طارق عبد المنعم، مسؤول البيئة والمناخ الإقليمى لدى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، إن عدم القدرة على التنبؤ بتغير المناخ فى الزراعة يمكن أن يؤدى إلى خسائر اقتصادية كبرى. وهو ما حدث العام الماضى مع محصول المانجو، مشيرا إلى أنه إذا علم المزارعون بذلك فى وقت سابق وجرى تزويدهم بتعليمات للتعامل مع الوضع، لكانت النتيجة مختلفة.

ونوه التقرير بأن المشروع يُعرف المزارعين فى المناطق الريفية بالزراعة المستدامة من خلال زيادة وعيهم، كما يقدم أجندة تطوير كاملة مع نصائح مجانية حول الزراعة والتسويق باستخدام الشاحنات المبردة لنقل المنتجات إلى الأسواق المحلية فى القرى المجاورة.

وكجزء من مهمته لدعم المشاركين، يقدم مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (سيل) منحا للنساء فى المناطق الريفية للحصول على التدريب والتمويل اللازمين لبدء الأعمال التجارية الصغيرة من أجل تحقيق دخل أكثر تنوعا.

وتطرق التقرير إلى تحول الزراعة فى مصر واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى المجال الزراعى عبر شركات ناشئة تتمتع الآن بما يشهده القطاع الزراعى فى مصر والشرق الأوسط من تطوير فى قطاع الرقمنة عززتها تطبيقات ذكية لإرشاد المزارعين ودعم من الدولة لتلبية احتياجاتهم المالية وغير المالية.

وواصل أن مثل هذه الشركات تدعم صغار المزارعين عبر تزويدهم بالمدخلات الزراعية عالية الجودة من مبيدات للآفات أو أسمدة أو شتلات أو بذور لاسيما المقاومة للتغيرات المناخية كما تقدم الإشراف الزراعى والفنى والدعم اللازم للمزراعين على مدار الساعة وتتولى عملية بيع المحاصيل لقطاع التصنيع الغذائى والمصدرين كمصدر موثوق وثابت وقابل للتتبع لاحتياجات الإنتاج والتوريد لتلبية المعايير المحلية والعالمية.