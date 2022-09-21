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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل المتخصصة فى مجال طب العيون قامت بعمل نظارة طبية لـ 307 مواطنين، وإجراء فحص حالات المياه البيضاء لـ 85 مواطن، وفحص حالات ظفرة العين لـ 25 مواطن، كما تم فحص 8 حالات حول العين، و8 حالات كيس دهنى، بالإضافة إلى فحص حالتين تمهيدًا لزرع القرنية.
وأضاف "عبدالغفار" أنه سيتم إجراء العمليات للحالات التى تم الكشف عليها وفحصها مطلع شهر أكتوبر القادم بمركز دمنهور للعيون، مشيرًا إلى تنفيذ القوافل العلاجية المتخصصة على مستوى الجمهورية بشكل دورى.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، الى قيام مستشفيات الرمد بإجراء 2836 عملية نوعية خلال شهر أغسطس الماضى، تنوعت بين مياه بيضاء وزرقاء وشبكية وقرنية وحالات حقن شبكية، وذلك ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار فى تخصص العيون، مؤكداً استمرار التعاون مع المجالس الطبية والمستشفيات النوعية فى منظومة الخدمات المتكاملة من خلال توفير لجان اعاقة بصرية داخل مستشفيات الرمد.
وقال "حسنين" إنه يجرى تطوير مستشفيى رمد المحلة ورمد أسوان، وإمدادهما بأحدث الأجهزة والتجهيزات اللازمة، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: تقديم الخدمات لـ 628 مواطنا فى مجال طب العيون بالبحيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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