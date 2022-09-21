الصحة: تقديم الخدمات لـ 628 مواطنا فى مجال طب العيون بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الكشف والفحوصات الطبية لـ 435 مواطنا وصرف العلاج الدوائى لـ 193 آخرين "بالمجان" من خلال قافلتين متخصصتين فى مجال طب العيون، بقريتى المهدية مركز أبو المطامير، والأمام مالك مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وذلك يومى 17 أغسطس و8 سبتمبر 2022.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل المتخصصة فى مجال طب العيون قامت بعمل نظارة طبية لـ 307 مواطنين، وإجراء فحص حالات المياه البيضاء لـ 85 مواطن، وفحص حالات ظفرة العين لـ 25 مواطن، كما تم فحص 8 حالات حول العين، و8 حالات كيس دهنى، بالإضافة إلى فحص حالتين تمهيدًا لزرع القرنية.

وأضاف "عبدالغفار" أنه سيتم إجراء العمليات للحالات التى تم الكشف عليها وفحصها مطلع شهر أكتوبر القادم بمركز دمنهور للعيون، مشيرًا إلى تنفيذ القوافل العلاجية المتخصصة على مستوى الجمهورية بشكل دورى.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، الى قيام مستشفيات الرمد بإجراء 2836 عملية نوعية خلال شهر أغسطس الماضى، تنوعت بين مياه بيضاء وزرقاء وشبكية وقرنية وحالات حقن شبكية، وذلك ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار فى تخصص العيون، مؤكداً استمرار التعاون مع المجالس الطبية والمستشفيات النوعية فى منظومة الخدمات المتكاملة من خلال توفير لجان اعاقة بصرية داخل مستشفيات الرمد.

وقال "حسنين" إنه يجرى تطوير مستشفيى رمد المحلة ورمد أسوان، وإمدادهما بأحدث الأجهزة والتجهيزات اللازمة، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

