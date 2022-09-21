«صحة سوهاج» تستعد لإطلاق حملة «طرق الأبواب» الأحد المقبل

وتهدف الحملة إلى تطعيم جميع المواطنين من عمر 12 عاما على أرض المحافظة، ضد فيروس كورونا المستجد.
ومن ناحيته، أشار الدكتور سامى النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى مشاركة أكثر من 1400 فريق بالحملة وتم عقد تدريبات مكثفة لهم منذ بداية الأسبوع الجارى، وسيتم توزيعهم بجميع مدن وقرى المحافظة للوصول إلى جميع المواطنين المستحقين لأخذ اللقاح فى أماكن تواجدهم.
وناشد النجار، المواطنين بالحرص على تلقى اللقاح لحمايتهم وحماية أسرهم، منوهاً بالتنسيق مع جميع المصالح الحكومية بالمحافظة بخصوص تلك الحملة.
وبدورها قالت الدكتورة كريمة حامد، وكيل مديرية الصحة، إن استقرار الوضع الصحى بالمحافظة يأتى ضمن مكتسبات تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، مشددة على أن الحصول على اللقاح ومواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة، هو الضامن لحماية المواطن من الإصابة بالفيروس.
وفى سياق المتصل، نشرت منظمة الصحة العالمية، أمس، إفادة صحفية للمتحدث الرسمى بإسم المنظمة يقول فيها إن جائحة كورونا لا تزال تمثل حال طوارئ عالمية ولم تنتهى بعد، لكنه أوضح فى الوقت ذاته ان نهايتها قد تلوح فى الأفق إذا جرى استخدام الأدوات والمعطيات وجرى الالتزام واتباع جميع الوسائل المتاحة للوقاية والحماية من الإصابة.
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