أحمد المنظرى: بسبب تغير المناخ والفيضانات توقعات بانتشار حمى الضنك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 01:32 مساءً - قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن هناك احتمال للأسوء مع انتشار النتائج العكسية للتغيرات المناخية، وقال إن المنظمة تتوقع انتشار حمي الضنك في الدول التي تشهد فيضانات بسبب تغير المناخ والكوليرا في دول الجفاف.

وأكد المنظرى ، أن العالم لابد أن يكون علي أهبة الاستعداد لسيناريوهات انتشار الأمراض والأوبئة كأحد النتائج لأزمة تغير المناخ.

ولفت أن الجفاف والفيضانات التي تنتج حاليا عن تغير المناخ يسببوا أوبئة وأمراض كثيرة، وتعد الكوليرا أحد أهم الأوبئة انتشارا مع الجفاف، وهو ما حدث بـ ٦ محافظات بسوريا.

وناشد المنظرى دول العالم بالتحرك سريعا لمواجهة التغير المناخي وما يترتب عليه من تفشي الأمراض والأوبئة في الدول المتضررة.

وقال المدير الإقليمي للصحة العالمية في بيان له اليوم، أنه ما يزال السوريون الذين نجوا من ويلات الحرب معرضين لفاشيات الأمراض الفتاكة، مثل الكوليرا المتفشية حاليًا في 6 محافظات والتي أودت حتى الآن بحياة 23 شخص وأصابت 253 آخرين بالعدوى. كما تتزايد أيضًا حالات الإصابة بداء الليشمانيات في جميع أنحاء البلاد. وأنه يعاني أكثر من 20 ألف طفل دون سن الخامسة في جميع أنحاء سوريا من سوء التغذية، ومنهم 1500 طفل معرضون لخطر الإصابة بمضاعفات طبية.