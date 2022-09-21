تجديد اعتمادات شهادة ”الأيزو” لأكاديمية مصرللطيران للتدريب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 01:32 مساءً - اجتازت أكاديمية مصرللطيران للتدريب اختبارات شركة SGS الدولية وذلك لتجديد اعتمادات شهادة ISO (أيزو): ISO9001 :2015 ISO14001 2015 ISO 45001 :2018 في مجالات أنظمة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية دون وجود أي ملاحظات.

وأشادت شركة SGS المانحة لشهادات الأيزو بنظم العمل داخل أكاديمية مصرللطيران للتدريب كما أشادت بالتزام الإدارة العليا بتطبيق أنظمة الجودة العالمية والمحلية إيماناً بأن ذلك من شأنه الارتقاء بخدمات شركات مصر للطيران المختلفة ومنها عناصر المنظومة التدريبية.