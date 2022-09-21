رائد المناخ يحذر من الانحراف عن أهداف أجندة العمل المناخى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، على ضرورة تعزيز الثقة وروح التعددية بين جميع الأطراف المعنية من خلال دمج البعدين الإقليمى والمحلى فى العمل المناخى بالإضافة إلى الوفاء بالتعهدات السابقة.





جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها باجتماع شراكة مراكش فى إطار فعاليات أسبوع المناخ بنيويورك، حيث أكد رائد المناخ على ضرورة تعزيز التفاهم والتعاون الاقتصادى بين مختلف الدول.

وحذر محيى، من الانحراف عن الأهداف المرجوة خاصة فى ظل التغيرات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية التى يواجهها العالم اليوم مما يسهم فى دفع أجندة العمل المناخى والتنموى.

وخلال كلمته، أبرز محيى الدين اولويات قمة المناخ القادمة المزمع عقدها نوفمبر القادم بشرم الشيخ والتى تستند إلى اتفاقية باريس و تركز على إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخى، خصوصا الالتزام بالحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، والتكيف معها وكذلك الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخى علاوة على ملف التمويل.

وفيما يتعلق بإجراءات التخفيف من آثار التغير المناخى، أشار رائد المناخ إلى وجود تقدم ملحوظ فى هذا الملف وتجاوب من جانب القطاع الخاص والجهات الفاعلة غير الحكومية ولكن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود؛ لتوفير التمويل اللازم من خلال وسائل تمويلية ميسرة وخفض الديون حيث أن 61 بالمئة من تمويل المناخ فى العالم يعتمد على الاقتراض مما يؤدى إلى تفاقم أزمة الديون فى ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وفيما يتعلق بالتكيف مع أثار التغير المناخى، أوضح محيى الدين التوصل إلى عدد من الحلول الجيدة، مشيرا إلى مخرجات المنتديات الإقليمية الأربعة التى نظمتها الرئاسة المصرية لقمة المناخ بالتعاون مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة ورواد المناخ حيث أسفرت تلك المنتديات عن أكثر من سبعين مشروعا قابلا للتمويل والاستثمار والتنفيذ.

ووفقا لما ذكره رائد المناخ، نصف هذه المشروعات تتعلق بالتكيف مع أثار التغير المناخى والملفات ذات الصلة وسط ردود أفعال إيجابية من ممثلى القطاع الخاص، كما أوضح محيى الدين أنه يجرى حاليا العديد من النقاشات مع البنوك الاستثمارية ومختلف المؤسسات الخاصة بشأن تمويل تلك المشروعات المقرر عرضها بقمة المناخ القادمة لشرم الشيخ.

وفى سياق متصل، شدد الدكتور محمود محيى الدين على ضرورة حشد مزيد من الجهود لمواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخية، مشيرا إلى الكارثة الإنسانية والخسائر الجسيمة التى تكبدتها باكستان جراء التغير المناخى.

كما أكد الدكتور محيى الدين ضرورة التعاون مع القطاع التأمينى لمواجهة الأضرار الحالية والمستقبلية الناجمة عن تغير المناخ حيث أن تكلفة مواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخى تفوق الـ 300 مليار دولار.

كما أكد الدكتور محيى الدين على ضرورة ربط موازنات الدول بأولويات الخطط التنموية وتطبيق النماذج القابلة للتنفيذ وفقا لاحتياجات تلك الدول، مشيرا إلى دور القيادات السياسية فى فتح آفاق جديدة للتمويل والتكنولوجيا اللازمين لتعزيز العمل المناخى والتنموى.