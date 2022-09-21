تحصين أكثر من 239 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية فى الغربية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ما جرى تحصينه حتى اليوم الأربعاء، بلغ 239 ألفا و580 رأسا من الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع، على مستوى المحافظة، خلال الحملة القومية الثانية لعام 2022.





وأضاف أنور -فى بيان- أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، بلغ 266 ألفا و554 حيوانا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، منوها باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن التحصينات آمنة وفعالة ومتوفرة. وأشار إلى أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

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