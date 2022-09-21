مدير عام «العالمية للملكية الفكرية» يؤكد دعم مصر لتحقيق التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - أكد مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) دارن تانغ حرص المنظمة على دعم مصر فى مجال حقوق الملكية الفكرية، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، وخاصة الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية.





جاء ذلك خلال زيارة المدير العام للمنظمة الدولية للملكية الفكرية (WIPO)، اليوم الأربعاء، للمركز القومى للبحوث، حيث رافقه نائب المدير العام لقطاع التنمية الجهوية والوطنية بالمنظمة حسن كليب، ومسئولة إدارة البرامج وحق المؤلف والصناعات الإبداعية شيرين جريس، ومسئولة البرامج بقطاع التنمية الإقليمية والوطنية بالمنظمة دينا إبراهيم، وكان فى استقباله رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر، ونائب رئيس الأكاديمية الدكتور عمرو فاروق، والمشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية الدكتورة جينا الفقى.

وأشار دارن تانغ إلى أن الاقتصاد المصرى يعتمد على الأصول غير المرئية، مشيدا بالحضارة المصرية التى تعود إلى آلاف السنين وعلاقتها بالأصول غير الملموسة، والتى أدركت أهمية القوى الناعمة.

وثمن الدور الذى تقوم به المؤسسات البحثية المصرية فى تطوير ودعم البحث العلمى والابتكار، ودعم الباحثين لتنفيذ أفكارهم الإبداعية وتحويلها إلى منتجات وتسويقها، فضلا عن التواصل مع الشركات ومواكبة احتياجات سوق العمل، موضحا أن الشباب فى مصر يمثلون نسبة 60% من السكان، كما يتميزون بالإبداع والابتكار.

كما أكد دعمه للشركات الناشئة ورواد الأعمال فى مصر، لافتا إلى أنه فى يونيو الماضى تم عقد اتفاقية مع 22 جامعة مصرية لتطوير سياسات الملكية الفكرية بما يؤدى إلى تحسين مخرجات العملية التعليمية، منوها بتحسين مخرجات التعليم العالى والبحث العلمى فى سبع مؤسسات بهدف خلق أهداف محددة لهذه المؤسسات التعليمية.

وشدد مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية على حرصه على دعم المزيد من الجامعات والمراكز البحثية المصرية فى بمجال حقوق الملكية الفكرية.

ومن جهته، قدم رئيس المركز الدكتور محمد محمود هاشم، خلال الزيارة، عرضا تفصيليا حول المركز ونشأته ورؤية المركز كبيت خبرة للبحث العلمى والابتكار قادر على المنافسة العالمية، منوها بأنه يعد أكبر المراكز البحثية وأحد مفاتيح قطاع الخدمات والإنتاج، فضلا عن أنه يهدف إلى رفع المستوى الوطنى للعلوم ونشر المعرفة.

وأوضح أن المركز يضم 4100 عضو هيئة بحوث، و10 مبانى بحثية، بالإضافة إلى 14 معهدا و6 مراكز تميز، فضلا عن إطلاق شركة المركز القومى للبحوث للمنتجات الابتكارية، مشيرا إلى أن المشروعات البحثية للمركز تسهم فى مجال الزراعة والغذاء والصناعات الاستراتيجية والتكنولوجيات البازغة والعلوم المستقبلية والخدمة المجتمعية، فضلاً عن المساهمة فى المجمعات التعليمية والابتكارية فى الأقاليم المختلفة بالقطر المصرى.

وقال الدكتور محمد هاشم "إن المركز يعتبر الأول فى براءات الاختراع، والتى تصل إلى 200 براءة اختراع منذ نشأته، كما حصل على 20 جائزة دولية العام الماضى، وفى عام 2022، ووفقا لتصنيف سيماجو، احتل المركز المرتبة الأولى بين مراكز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وعقب ذلك، قام مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجولة تفقدية داخل المعرض الدائم للمخرجات البحثية الجاهزة للتسويق والتطبيق، والخاصة بمختلف المعاهد التابعة للمركز، ومنها معهد بحوث الصناعات النسيجية، ومعهد بحوث الصناعات الكيماوية، ومعهد البحوث الهندسية، ومعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية، وغيرها من المعاهد، ثم قام رئيس المركز القومى للبحوث بإهداء المدير العام المنظمة العالمية للملكية الفكرية درع المركز تقديرا لجهوده.