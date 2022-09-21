وزير الصحة يتابع الموقف التنفيذى لخطة تطبيق التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وميكنة التأمين الصحى الشامل الجديد، بمحافظات المرحلة الأولى من المنظومة.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على تقرير تفصيلى حول اشتراكات المنتفعين من منظومة التأمين الصحى بالمحافظات التى تم تطبيق المنظومة بها، كما تابع الوزير سير العمل باللجان المشكلة المعنية فى هذا الشأن.



وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير تابع مستجدات منظومة الميكنة بالمنشآت الصحية التى تعمل ضمن المنظومة الجديدة بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء"، حيث تم الانتهاء من الميكنة والتحول الرقمى لدورة العمل والملف الطبى بـ 143 منشأة ما بين وحدات ومراكز صحة أسرة ومستشفيات.

وتابع "عبدالغفار"، أن الوزير ناقش آليات البدء فى التقييم المعلوماتى، والبنية التحتية، والتمويل، للمنشآت الطبية بمحافظات المرحلة الثانية التى سيتم العمل بها للدخول للمنظومة الجديدة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، وفقًا لمخطط زمنى محدد لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير أكد أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والوزارات والهيئات المعنية، كما تابع الوزير مؤشرات رضاء المنتفعين من ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل فى المحافظات التى انطلقت بها، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لمؤشرات العمل بالخدمات الإلكترونية، ووضع الآليات اللازمة لتطويرها بشكل مستمر.