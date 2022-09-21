نائب رئيس البنك الدولى: إطلاق استراتيجية الملكية الفكرية «إنجاز رائع»

جدة - نرمين السيد - وعبر نائب رئيس البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فى كلمته عبر الفيديو خلال احتفالية إطلاق جمهورية مصر العربية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، عن شكره لدعوة البنك الدولى للمشاركة فى هذا الحدث وتقديره لكل الوزراء المشاركين فيه، مشيرا إلى أن جدول أعمال هذه المبادرة يتناسب مع رؤية مصر 2030.

وهنأ خلال إطلاق الاستراتيجية، الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء مصطفى مدبولى بإطلاق تلك المبادرة التى وصفها بـ"المهمة للغاية"، كما هنأ مصر بما تقوم به من إنجاز رائع بإطلاق مثل هذه الاسترايتيجة التى تحمى الملكية الفكرية لما يتضمن الأفراد والمؤسسات وأيضا تسريع عجلة التنمية.

وقال بلحاج "إن استراتيجية مصر الوطنية بشأن الملكية الفكرية تم إطلاقها فى وقت مهم للغاية حيث إن هناك ارتفاع فى عمليات اختراق الانترنت ومعدلات الاعتماد بشكل كبير على التكنولوجيا، مضيفا أن هذه الأمور تجعل حقوق الملكية الفكرية عنصرا رئيسيا للتطور الإبداعى والابتكار الذى يمثل عنصرا مهما للتطور الاقتصادى وكذلك لأى تطور يتعلق بفكرة التنمية البشرية، بالإضافة إلى جذب الاسثمارات الأجنبية وكيفية تحقيق أعلى معدل من الاستثمار".

وأضاف "أن الاقتصادات العالمية ربما تفشل بشكل أو بآخر فى حماية الحقوق ومن هنا تأتى أهمية هذه الاستراتيجية التى يمكن من خلالها الحصول على العديد من المنافع والفوائد".

وأكد أن حماية الحقوق الفكرية، وما يتضمن العلامات والسجلات التجارية وكذلك الأصول غير المرئية، تمثل عنصرا حيويا من أجل حماية حقوق الأفراد، ومن أجل تفعيل آليات الإبداع والدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام.

ولفت إلى أن الأمر يتطور كذلك ليشمل المعاملات التجارية مثل الحوافز الاقتصادية التى تلعب فى واقع الأمر دورا مهما فى مسألة التطور الاقتصادى.

وقال "إن استراتيجية مصر فى حماية حقوق الملكية الفكرية، تمثل دورا تكامليا فى مسألة التنمية الاقتصادية منذ الانضمام إلى المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية فى عام 1995".

وأضاف أن هناك أدوار كبرى يمكن أن تلعبها أطراف عديدة، كما يجب تفعيل دور القوانين واللوائح وكذلك باقى المؤسسات ونشر فكرة الوعى بصفة عامة من أجل توسيع دائرة التنمية وهى ما يكون لها عناصر متتابعة بعد ذلك على جوانب عديدة منها الجوانب القضائية فهناك الكثير من التحديات التى نواجهها.