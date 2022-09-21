تحذير مهم من غرفة السياحة لراغبى العمرة (بيان رسمى)

وأوضحت غرفة الشركات -فى بيان اليوم الأربعاء- أنها تلقت إخطارا بعدم تمكن أعداد من المواطنين الراغبين فى أداء العمرة من السفر نظرا لمخالفتهم قانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021، ومحاولتهم السفر عن طريق رحلات ترانزيت لإحدى المدن العربية أو بتأشيرات افتراضية دون اتباع الطرق المنصوص عليها فى قانون البوابة؛ وقد حرر هؤلاء المواطنون محاضر ضد السماسرة والوسطاء الذين أوهموهم بإمكانية السفر للعمرة بهذه الطرق غير القانونية رغم عدم بدء الرحلات رسميا، وبدون اللجوء لشركة سياحة معتمدة.
ونوهت غرفة شركات السياحة، بأنها تقوم وبالتعاون التام مع وزارة السياحة بالتنسيق على مدار الساعة فى كافة منافذ السفر بالمطارات ومع مختلف الأجهزة الأمنية بتلك المطارات خاصة شرطة الجوازات لرصد محاولات السفر عبر تلك المنافذ بحجة التوجه إلى عدد من العواصم العربية، وبفحص جوازات وأوراق سفرهم، تبين أن تلك العواصم العربية مجرد محطة ترانزيت للسفر من خلالها لأداء العمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة الذى صدر مؤخرا والذى ينظم عملية السفر لأداء العمرة من خلال التسجيل فى البوابة.
وأشارت الغرفة، إلى أن الهدف من القانون ضمان سلامة المواطنين الراغبين فى السفر لأداء العمرة وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة والعمل على راحتهم وسلامتهم منذ السفر وحتى العودة، موضحة أن هناك بعض السماسرة والوسطاء يحاولون التحايل على هذا القانون بالسفر خارج تلك المنظومة عبر الترانزيت ببعض العواصم ثم السفر منها لأداء العمرة مما يهدد حقوق هؤلاء المواطنين وعدم متابعتهم من خلال وزارة السياحة.
وأشادت الغرفة، بالتعاون الوثيق مع وزارة السياحة والجهات المعنية كافة، لإنجاح منظومة العمرة وحماية حقوق المواطنين تطبيقا للقانون.
وشددت على ضرورة تأكد المواطنين الراغبين فى السفر لأداء العمرة من أن الشركة التى تم اختيارها للسفر من خلالها مسجلة على البوابة المصرية للعمرة كما يمكنهم التأكد من سلامة كافة إجراءات السفر عبر الموقع الإلكترونى للبوابة المصرية للعمرة.
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