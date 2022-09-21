رابط نتيجة المتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحى 2022 عبر scww.com.eg

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عمر شويل - جدة زاد البحث والتساؤل مؤخراً حول نتيجة المتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحى 2022 بسوهاج، والخاصة بالاختبارات التحريرية للقبول بالوظائف، وذلك للأشخاص المتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لعام 2022 والمنعقدة اختباراتها بكلية التجارة جامعة سوهاج، والتي تم الاعلان عنها مؤخراً في الصحف الرسمية وعلى موقع الشركة، ويتاح الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول على الموقع الرسمي للشركة والاستعلام بالرقم القومي.

نتيجة المتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحى

ظهرت مؤخراً نتيجة المتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحى وذلك للاختبارات التحريرية للمتقدمين والتي انعقدت بكلية التجارة جامعة سوهاج، وذلك للوظائف المعلنة الخاصة بأخصائي موارد بشرية ثالث، ووظيفة محاسب ثالث، وأمين خزينة رابع، وكاتب ودخل بيانات رابع، ووظيفة سائق خامس، وسائق معدات ثقيلة خامس، ووظيفة عامل تشغيل سادس، وحرفي سادس، ووظيفة مراقب أمن.

وأتاحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي إمكانية الاستعلام عن النتائج من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة بسوهاج، ويتيح الموقع إمكانية متابعة ظهور النتيجة للناجحين في الاختبارات أو الراسبين والذي يمكن من خلاله أيضاً تقديم التظلمات للراسبين ومعرفة باقي الاجراءات، كما يمكن أيضاً من خلال الموقع معرفة مواعيد الاختبارات التحريرية في الشركة والتفاصيل الأخري الخاصة بها والاعلان عنها.

رابط نتيجة المتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحى

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة المتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحى 2022 بسوهاج، من خلال الموقع الرسمي للشركة على شبكة الانترنت والذي يمكن من خلاله معرفة نتائج الاختبارات التحريرية وجميع مراحل المسابقة، ويمكن ذلك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج .

. الضغط على نتيجة الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الشركة.

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانة المخصصة.

الضغط على كلمة بحث لتظهر النتائج.

كما تنوه الشركة على النجاحين في مسابقة الوظائف في الاختبارات التحريرية متابعة الموقع الالكتروني بشكل دوري ليكونوا على علم بباقي اجراءات المسابقة والنتائج، وبالنسبة للراسبين في الاختبارات التحريرية فسوف يتاح لهم التظلمات بكلية التجار بسوهاج، على أن تكون خلال فترة محددة تبدأ يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022، وتنتهي يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022.

وفي نفس السياق أعلن المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، أن الاختبارات تم عقدها بكلية التجارة بجامعة سوهاج في الفترة من يوم 15 إلى يوم 15 أغسطس الشهر الماضي، وأن تلك الاختبارات تم إعدادها وتصحيحها بواسطة أساتذة مختصين لضمان الشفافية والنزاهة في الاختبارات، ويمكن الاستعلام عن النتيجة بالرقم القومي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة المذكور بالأعلى.