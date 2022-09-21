السيدة انتصار السيسي: السلام روح الأديان السماوية والخيار الوحيد لتحقيق التعايش

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 12:30 مساءً - قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، إن السلام هو روح الأديان السماوية، ويظل هو الخيار الوحيد لتحقيق التعايش المشترك وتحقيق الطمأنينة الغائبة في العديد من المجتمعات التي دمرتها الصراعات والحروب.

وأضافت قرينة رئيس الجمهورية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك:"لذا في اليوم العالمي للسلام، والذي يحتفل به العالم اليوم، نحتاج دائما إلى إرساء ثقافة السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر لبناء مجتمع آمن ومستقر ومزدهر على جميع المستويات".