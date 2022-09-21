عاجل.. مدبولى يوقع على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

جدة - نرمين السيد - وترتبط أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي يطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية "الويبو"، وكذا رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.

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