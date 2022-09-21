اعتماد المخططات التفصيلية لـ5 مراكز فى الفيوم

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، اليوم الأربعاء، المخططات التفصيلية لخمسة مراكز بالمحافظة بعد موافقة المجلس التنفيذى بجلسته التى عُقدت أول أمس عليها وبعد مناقشة محضر الاجتماع الخاص بهذا الشأن بحضور المهندس محمد شعبان مدير عام التخطيط العمرانى.





وقال محافظ الفيوم -فى بيان اليوم- إن المخططات التفصيلية التى جرى اعتمادها تشمل مراكز: الفيوم وإطسا وطامية وسنورس وابشواى، لافتاً إلى أن تلك المخططات سوف تسهم فى تنظيم أعمال البناء وتنظيم المشهد العمرانى بما فيها من مناطق اقتصادية بالمحافظة.

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