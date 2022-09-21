وزير الصحة: استراتيجية الملكية الفكرية سيكون لها أثر عظيم فى صناعة الدواء

جدة - نرمين السيد - أشاد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية فى مصر، مؤكدا على أهمية هذه الاستراتيجية بما يساهم فى تحسين الخدمات الصحية فى البلاد.





وقال الوزير - فى جلسة نقاشية ضمن الاحتفالية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم (الأربعاء) ـ إن الاستراتيجية التى تم إطلاقها سيكون لها أثر عظيم فى تحسين الخدمات الصحية وصناعة الدواء فى المستقبل، مما يسهم فى النمو الاقتصاد العالمى والمصرى.

وشدد وزير الصحة والسكان على ضرورة توفير تشريعات تعمل على حماية الأفكار والابتكارات وحقوق الباحثين من أجل تأمين وتوفير بيئة عمل مناسبة، مشيرا إلى أن معظم الأبحاث العلمية التى تم نشرها فى القطاعات المختلفة يتصدرها دائما قطاع الطب والدواء فى مصر.

وأضاف أن قطاعى الرعاية الصحية والدواء يعدان من أكثر المستفيدين من الابتكارات والعلوم الخاصة بالتكنولوجيات الحديثة، لافتا إلى الابتكارات والعلاجات الخاصة بالأدوية التى تم اكتشافها فى مصر خلال جائحة كورونا.