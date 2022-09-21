عضو هيئة مستشارى مجلس الوزراء: الملكية الفكرية قاطرة لتنمية الأمم والشعوب

جدة - نرمين السيد - قال عضو هيئة مستشارى مجلس الوزراء ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية المستشار أمين مجدى، إن الملكية الفكرية لا تقتصر عوائدها على الأفراد، وإنما تستخدم كقاطرة لتنمية الأمم والشعوب اقتصاديا وعلميا وثقافيا.





وأضاف المستشار أمين مجدى - فى كلمته اليوم الأربعاء خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى - أن الملكية الفكرية هى ثمرة الإبداع والابتكار، مشيرا إلى أن دورة الإبداع والابتكار تستلزم جهدا ووقتا وتكلفة.

وأشار إلى أن الاهتمام بمنظومة الملكية الفكرية لا يقتصر على حمايتها فقط وإنما بتوظيفها واستخدامها لأغراض التنمية، مستعرضا الملامح الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للمكية الفكرية، قائلا "إنه بناء على توجيهات الرئيس السيسى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لصياغة استراتيجية وطنية للملكية الفكرية ولأول مرة".

وأضاف أن اللجنة بدأت عملها فى ديسمبر 2020 ولمدة تزيد على عام ونصف، وشارك فى إعداد الاستراتيجية 35 جهة ما بين 17 وزارة و18 جهة وهيئة حكومية.

ولفت المستشار أمين مجدى إلى أنه تمت الاستعانة بشركة متخصصة للدراسات الاستراتيجية وتحليل البيانات بسبب وجود كمية كبيرة من البيانات والمعلومات التى يجب تحليلها للبناء عليها فى أهداف ومشروعات الاستراتيجية.

وأوضح أنه تمت الاستعانة بـ 8 خبراء فى مختلف مجالات الملكية الفكرية سواء فى مراجعة الاستراتيجية ذاتها أو فى إعداد الدراسات التى تم بناء مشروعات وأهداف الاستراتيجية على أساسها.

وقال إنه تم وضع منهجية محددة لأهداف الاستراتيجية مبنية على بعض الأسس ومن بينها الاطلاع على بعض الاستراتيجيات الأجنبية والسياسيات القطاعية التى أطلقتها الدول الأجنبية فى مجال الملكية الفكرية.

وأضاف أنه تم الاطلاع على بعض الاستراتيجيات الوطنية والسياسات القطاعية للتعرف على توجهات الدولة المصرية فى القطاعات المتصلة بالملكية الفكرية.

ولفت المستشار أمين مجدى إلى أنه تم جمع كل الدراسات الوطنية التى أعدتها الجهات الإدارية المختصة بالملكية الفكرية سواء بمفردها أو بالتعاون مع المنظمات الدولية للتأكد من أن أهداف الاستراتيجية ومشروعاتها تكون متوافقة وتفى بالتزامات مصر الدولية.

وأوضح أنه تم بالتنسيق وبالتعاون مع المختصين بوزارة الخارجية مراجعة كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر فى مجال الملكية الفكرية، ونوه بأنه تم عقد 5 ورش عمل مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص سواء فى الملكية الصناعية أو الأدبية أو للتعريف بشكل عام بمحاور الاستراتيجية.