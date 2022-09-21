عاجل - السيدة انتصار السيسى فى يوم السلام: نحتاج دائمًا لتعزيز قيم التسامح

جدة - نرمين السيد - قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، إن السلام هو روح الأديان السماوية، ويظل هو الخيار الوحيد لتحقيق التعايش المشترك وتحقيق الطمأنينة الغائبة فى العديد من المجتمعات التى دمرتها الصراعات والحروب.







أضافت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": لذا فى اليوم العالمى للسلام، والذى يحتفل به العالم اليوم، نحتاج دائما إلى إرساء ثقافة السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر لبناء مجتمع آمن ومستقر ومزدهر على جميع المستويات.

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