قبول ترشح مصر لريادة مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على الاتهاب الكبدى

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عبر تقنية «الفيديوكونفرانس»، فى فعاليات إطلاق مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على التهاب الكبدى الوبائى فيروس «سى»، بحضور جون وورد، رئيس التحالف العالمى للقضاء على الالتهاب الكبدى.





وتُقام الفعاليات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 77 بمدينة نيويورك، بدولة أمريكا، خلال الفترة من 13 حتى 26 سبتمبر 2022.

يأتى ذلك فى إطار موافقة مصر على الترشح لريادة المجموعة، للعمل وسط جهود دولية بهدف التسريع من وتيرة القضاء على الاتهاب الكبدى «فيروس سي» بحلول عام 2030، وذلك تماشياً مع تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأهداف منظمة الصحة العالمية.

وفى كلمته الافتتاحية، استعرض وزير الصحة والسكان، الإنجازات والآليات التى اتبعتها الدولة المصرية فى قضاءها على المرض المزمن فيروس سى، وذلك من خلال مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، قالا إن هذا الملف شهد اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية ووضعه كأولوية لرؤية مصر الصحية، حيث حرصت على تسخير كافة الإمكانيات والموارد والدعم اللوجيستى للوصول لهذا الإنجاز العالمى.

وبدوره أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استعرض إنجازات مصر بملف التصنيع الدوائى لكافة العقاقير المضادة للفيروسات.

وأضاف أن الدولة المصرية تمتلك إمكانيات بشرية ضخمة وبنية تحتية مميزة، بما أمكنها من الاكتشاف المبكر وعلاج ملايين المرضى بوقتٍ قياسٍ.

وتابع أن الوزير، شدد على تقديم سبل الدعم والإمكانيات والموارد لإطلاق هذه المجموعة الدولية، وذلك تحت مظلة الأمم المتحددة، بالإضافة إلى استعداد الدولة المصرية لتقلد منصب رئاسة المجموعة للعام الأول، نظرًا لما تمتلكه مصر من خبرات فى هذا الملف، مشيرًا أن الدولة المصرية لا تدخرًا جهدًا فى مشاركة خبراتها وخططها الناجحة فى ملف القضاء على فيروس سى، ومساعدة الدول التى تشهد ارتفاعاً فى أعداد المرضى.

ومن ناحيته، أعرب رئيس التحالف العالمى للقضاء على الإلتهاب الكبدى، عن سعادته لترؤس مصر فعاليات القضاء على التهاب الكبدى الوبائى فيروس «سي» الدولية، نظرًا لخبرة مصر الكبيرة فى هذا الملف.

ونوه بأن هذا الانضمام سيكون له أثر كبير فى تخفيف حدة المرض وأعداد المصابين حول العالم.

وعلى هامش فعاليات التحالف، قامت السيدة هبة مصطفى نائب رئيس البعثة المصرية الدائمة بنيويورك، بتقديم دعمًا مصريًا يتمثل فى شحنة أدوية لعلاج فيروس سي» لجمهورية غانا، وذلك تضامنًا من جمهورية مصر العربية ودعمها للدول الأفريقية التى تعانى من هذا المرض.

حضر اللقاء، الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة بوزارة الصحة والسكان، والبروفيسور هارفى التر والبروفيسور مايكل هوتون الحائزين على جوائز نوبل بمجال الطب، وعدد من ممثلى دول (غانا، البرتغال، الارجنتين، جورجيا، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، أوكرانيا، أوغندا، ماليزيا، الصين، شيلى، كوريا، نيجيريا، تنزانيا، سيراليون، وممثلى عدد من المنظمات الدولية كـ(منظمة الصحة العالمية، التحالف الدولى للقضاء على الالتهاب الكبدى، المركز الإفريقى للتحكم والسيطرة، صندوق تمويل الإلتهاب الكبدى).