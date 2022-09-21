حصاد 2000 فدان أرز فى دمياط

جدة - نرمين السيد - قال المهندس رفعت طه، مدير عام الإدارة الزراعية بمديرية الزراعة فى دمياط، إنه جرى حصاد ألفى فدان، من المساحة المزروعة بمحصول الأرز، هذا العام، منوها بأن عملية حصاد محصول الأرز بأنحاء المحافظة تسير بشكل جيد ولا توجد أية مشكلات.





وأوضح مدير عام الإدارة -فى بيان اليوم الأربعاء- أن إنتاجية الفدان وصلت هذا العام من 4 إلى 5 أطنان للفدان من صنف سخا 104. ومن ناحية أخرى أشار مدير عام التموين والتجارة الداخلية، على الغزاوى، إلى أهمية توريد محصول الأرز، والتى قررتها الحكومة والتى تنص على توريد طن عن كل فدان يتم زراعته.

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