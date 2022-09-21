عاجل.. مدبولى: إطلاق استراتيجية الملكية الفكرية يعكس مواكبة التطور العالمى

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يعكس اهتمام الدولة على مواكبة التطور العالمى فى هذا المجال وإيمانها بدور التطور التكنولوجى.





جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى. وترتبط أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التى يطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية "الويبو"، وكذا رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة فى جميع المجالات.

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