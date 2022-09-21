«حياة كريمة» تقدم خدمات طبية لأكثر من 3 آلاف مواطن ببلبيس

جدة - نرمين السيد - نفذت إدارة القوافل بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية ميت جابر التابعة لمدينة ومركز بلبيس بمحافظة الشرقية، والتى أستمرت لمدة يومين 19_ 20 سبتمبر 2022.





ويأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور خالد فوزى القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالشرقية،

شملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط، ونجحت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 3078 مريض من أهالى القرية، بواقع 441 مريض فى تخصص الباطنة، 87 الجراحة العامة، 128 أمراض القلب والأوعية الدموية، 475 العظام، 597 الأطفال، 145 النساء والتوليد، 325 الجلدية والتناسلية، 33 تنظيم الأسرة، 237 أنف وأذن، 235 الرمد، 86 مسالك بولية.

وتم صرف العلاج اللازم لهم مجانا، وتحويل 23 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات تثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

وقدم الدكتور خالد فوزى الشكر لمنسق القوافل بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضى بمحافظة الشرقية.