انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة أكثر من 17 شخص في حادث مروع بـ “الفيوم” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 18 شخص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث انقلاب وقع صباح اليوم الأربعاء، لسيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى بإتجاه القاهرة في نطاق محافظة الفيوممن جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ”الفيوم” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفي العام والجامعي ،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.