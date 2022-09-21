انت الان تتابع خبر عاجل – تحديز شديد من وزير التعليم للطلاب والمعلمين قبل بداية العام الدراسي الجديد : ممنوع ممنوع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً خلال الساعات الماضية بشأن العام الدراسي الجديد الذي سينطلق يوم السبت الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل 2022.وحذر حجازي كلا من الطلاب بمختلف المراحل التعليمية وكذلك المعلمين من اصطحاب الهواتف الذكية المحمولة المزودة بكاميرا إلي المدارس في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، مشيراً أنه مسموح فقط بتواجد الهاتف المحمول الغير مزود بأي كاميرا نهائياً.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،أن من يخالف تلك التعليمات سواء من المدرسين أو الطلبة سوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية والوقوع تحت طائلة العقوبات، موضحاً أنه لابد على مدير المدرسة التأكيد على غلق أبواب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي، وبعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب.