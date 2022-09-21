انت الان تتابع خبر قاعد 4 أيام فقط.. بيان مفاجئ بخصوص شقق الإسكان الاجتماعي 2022 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة الإسكان والمتجمعات العمرانية والمرافق، برئاسة المهندس عاصم الجزار، أنه يتبقي على عملية فتح باب الحجز على شقق الوحدات السكنية التابعة لمشروع سكن لكل المصريين في عدد كبير من محافظات ومدن جمهورية مصر العربية 4 أيام فقط، حيث أنه من المقرر أن يتم فتح باب الحجز أمام المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة بداية من يوم الأحد القادم الموافق 25 سبتمبر الجاري.وأوضحت الإسكان أن سوف يتم فتح باب الحجز وشراء كراسات الشروط تسديد مقدم الحجز أمام كافة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل يوم الأحد الموافق الثاني من شهر أكتوبر المقبل، حيث ستكون الكراسات متوفرة في جميع فروع الهيئة القومية للبريد المميكنة فقط.

وأشار الوزارة أن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي سوف يتم تسليها للمواطنين بشكل فوري لاسيما وأنها كاملة التشطيب ولا تحتاج إلي أي شي، موضحة أن هناك وحدات سوف يتم تسليهما بعد مضي 18 شهر فقط.