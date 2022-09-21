انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022: سقوط أمطار على هذه الأماكن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار اليوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022، على بعض مناطق جمهورية مصر العربية خلال ساعات النهار مشيرة أن هذه الأمطار سوف تكون خفيفة ونسبة سقوطها ضعيفة.وأوضحت هيئة الأرصاد أن سقوط الأمطار سوف يتمركز على السواحل الشمالية للبلاد، مع وجود شبورة مائية في ساعات الصباح ، على كافة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة الكبير والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022:

1- القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.