انت الان تتابع خبر عاجل – صدر قرار قطع الشك باليقين لأصحاب المعاشات : صرف الزيادة الجديدة لكم خلال أيام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج أن الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح والتي تبلغ 13% سوف يتم صرفها مع معاشات شهر أكتوبر المقبل أسوه بالأشهر السابقة.وأوضحت وزارة التضامن أن هذه الزيادة الجديدة تم البدء في تطبيقها بداية من شهر أبريل الماضي لجميع أصحاب المعاشات داخل كافة أنحاء الجمهورية دون أي تمييز أو استثناء لأحد مشيرة أنه صرف معاشات أكتوبر سوف يبدأ يوم السبت الموافق الأول من الشهر الجديد.

وأضافت الوزارة أنه تم التشديد على جميع منافذ الصرف المختلفة والمنتشرة في كافة المناطق على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تدعيات فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة أصحاب المعاشات وقت صرف مستحقاتهم الشهرية التي تفوق 20 مليار جنيه.