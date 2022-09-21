انت الان تتابع خبر لمدة غير محددة – قطع الكهرباء عن 14 منطقة في محافظة القليوبية والان مع التفاصيل

موعد قطع الكهرباء في محافظة القليوبية

وأكدت شركة كهرباء القليوبية أنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم لفترة غير محدة بداية الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى وحتى انتهاء الأعمال والمناطق المتأثرة بالفصل بسبب إجراء أعمال الصيانة على خط الجهد العالى مغذي الرجالات لشد وصلات.

أماكن قطع الكهرباء في محافظة القليوبية وحددت شركة القليوبية المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل مناطق في مدينة طوخ وهي الرجالات – الغزاوية – السفاينة غرب – جزء من طنط الجزيره -قرية الكسابية – عزبة الضلال – عزبة رفعت ربيع – عزبة نسيم – عزبة إبراهيم شلبى – عرب الرواشدة – عزبة أبوالدهب – عزبة عبدالعزيز عليان-إكياد دجوى – جزء من طنط الجزيره

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة كهرباء في محافظة القليوبية، بيان هام اليوم السبت الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن المناطق المحافظة