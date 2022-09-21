”التعليم” تعقد تدريبات لمعلمى التعليم الفنى الزراعى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 11:28 صباحاً - تفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، تدريبات معلمي التعليم الفني الزراعي بغرض رفع قدرات المعلمين وإكسابهم الجدارات اللازمة لإجراء أعمال التحقق الداخلي والخارجي كأحد المتطلبات اللازمة للتأكد من صحة أعمال تقييم الطلاب وضبط الجودة وفقًا للائحة التقييم والتحقق المعتمدة بهذا الشأن، وذلك بالتعاون مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري- الغذاء للمستقبل- الممول من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي.

واستعرض مجاهد، الجهود المختلفة التي تبذلها الوزارة لتطوير التعليم الفني، كما حث المعلمون على بذل مزيد من الجهد لما له من أثر على بناء خريجي التعليم الفني والاقتصاد، موضحًا أنه بحلول سبتمبر ٢٠٢٤ سيتم تطبيق البرامج المطورة في جميع مدارس التعليم الفني، وبحلول يونيو ٢٠٢٧ سيتم اختبار جميع الطلاب بمشاركة ممثلي سوق العمل استكمالاً لما تم في العام الحالي من اشتراك (١٣٠٠) ممثل من سوق العمل للطلاب في مرحلة الدبلوم.

كما استعرض الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، الجهود التي تمت في تطوير التعليم الزراعي، وأجاب على أسئلة المعلمين المتعلقة بمعلومات تنفيذ مشروع رأس المال، وتمت مناقشة توفير الخامات اللازمة لتدريب الطلاب وضرورة مراجعة جاهزية المدارس وصلاحية التجهيزات لتنفيذ التدريبات العملية.

وأوضح أن خطة تدريب معلمي التعليم الزراعي مع المشروع تستهدف (٨٩) ورشة عمل لعدد (٢٩٠١) مشارك في عدد (٧٠) مدرسة ثانوية فنية زراعية في (١٥) محافظة تضم: الإسكندرية – البحيرة – الغربية – الدقهلية – الشرقية – الإسماعيلية – القليوبية – الجيزة – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان.

وأعرب الدكتور وليد سلام مدير مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، عن سعادته بالتعاون مع التعليم الفني في تنفيذ الأنشطة التي تحقق مستهدفات استراتيجية تطوير التعليم الفني، مشيدًا بجهود التطوير التي تمت في التعليم الفني وخاصة التعليم الزراعي وتطلع المشروع لمزيد من التعاون مع التعليم الفني.