إنقاذ طفلة بعد معاناة مع صعوبة شديدة في التنفس والشعور بالاختناق بسبب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 11:28 صباحاً - استقبلت طوارئ مستشفى الكرنك الدولي الطفلة البالغة من العمر عاما، وقد كانت تعاني من صعوبة شديدة بالتنفس، وارتفاع بدرجة الحرارة، وسعال شديد، والشعور بالاختناق، إضافة إلى الوهن والضعف العام. وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود انسكاب بلوري صديدي على الرئة اليمنى نتيجة الإصابة بالتهاب رئوي.

وقام فريق جراحة القلب والصدر بالمستشفى بتركيب أنبوبة صدرية لتفريغ التجمع الصديدي، وخضعت الطفلة للمتابعة بقسم الأطفال بالمستشفى، وخلال متابعة الأشعة على الصدر تبين وجود تكيسات صديدية وتضخم بالغشاء البلوري من الناحية اليسرى للصدر إضافةً إلى خراج بالرئة اليسرى.

ونجح فريق جراحة القلب والصدر في عمل استكشاف للناحية اليسرى من الصدر، وتفريغ التجمع الصديدي، وتقشير الرئة اليسرى واستئصال الخراج بها. وخضعت الطفلة للمتابعة حتى تحسن حالتها وخروجها من المستشفى بعد الاطمئنان عليها.

وشارك في إنقاذ الطفلة الفريق الطبي المكون من:

• فريق جراحة القلب والصدر:

- الدكتور/ محمد عبدالباري- أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة قنا، واستشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الكرنك الدولي.

- الدكتور/ حسام السيد- أخصائي جراحة القلب والصدر بمستشفى الكرنك الدولي.

- الدكتور/ ضياء الدين أحمد- أخصائي جراحة القلب والصدر بمستشفى الكرنك الدولي.

• فريق التخدير:

- الدكتور/ أحمد سعودي عبدالغفور- أخصائي التخدير بمستشفى الأطفال التخصصي.

• وبمشاركة متميزة من تمريض العمليات:

م/ سلوى الضوي.

م/ حجاج عبدالموجود.

م/ حسن مصطفى.

م/صفاء ذكي.

يمكنك الكشف بعيادة القلب والصدر بمستشفى الكرنك الدولي أيام الأحد والاثنين والخميس وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد للكشف.