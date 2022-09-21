وزير التموين: لدينا 650 ألف علامة تجارية مسجلة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمته فى احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى. وأضاف الوزير، أن هناك تعاونا مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية، وهذا التعاون سيكون مثمرا للدولة المصرية، لافتا إلى أن الوزارة منوط بها حماية العلامات التجارية والملكية الفكرية وأنه تم إنشاء شبكة معلومات كاملة لتسجيل الملكية الفكرية، ويتم ذلك عبر مكاتب السجل التجارى.

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