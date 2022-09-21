عاشور: مصر مهتمة بالملكية الفكرية وحريصة على دمجها فى سياستها الوطنية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماعا مع دارين تانج، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.





فى بداية اللقاء، نوه الوزير بحرص مصر على تشجيع أوجه التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية فى مجالات الملكية الفكرية، والبحث العلمى، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين.

وشدد الوزير على اهتمام مصر بالملكية الفكرية، وحرصها على دمجها فى سياستها الوطنية واستراتجيات التنمية بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ولفت إلى أن المعرفة والابتكار والبحث العلمى، ركيزة أساسية للمجتمع والتنمية الاقتصادية، منوها بأن مصر تقدر الجهود المبذولة من قبل منظمة "الويبو" والتزامها بدعم الدول الأعضاء؛ لتحقيق أهداف التنمية بها.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات التعاون بين مصر ومنظمة "الويبو" فى العديد من الأنشطة والمشروعات، وأثنى الوزير على التعاون القائم بين المنظمة ومكتب براءات الاختراع المصرى بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وعلى الدعم الذى تقدمه المنظمة للمكتب.

كما تناول اللقاء، وضع خريطة عمل لتعزيز التعاون بين منظمة "الويبو" والخبرات المصرية؛ بما يسهم فى تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جهته، أشار دارين تانج، إلى جهود مصر وجهود مكتب البراءات وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى دعم الملكية الفكرية، وبناء القدرات والتوعية، مشيدا بالتعاون بين الأكاديمية ومنظومة التعليم قبل الجامعى والجامعى فى مصر، لدعم أهداف المنظمة فى تعليم أسس الملكية الفكرية، موضحا أن المنظمة تهتم بالتوازن بين حفظ حقوق الملكية الفكرية ودعم جهود التنمية واقتصاد المعرفة فى الدول الأعضاء، وإتاحة فرص عمل لشباب المبتكرين وخاصة الدول النامية.

كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون والشراكة بين الجانبين، حيث أكد المدير العام للمنظمة على أهمية مصر كنموذج يحتذى به فى المنطقة، مشيرا إلى زيارته والوفد المرافق له للجامعة عين شمس، ومشيدا بمركز دعم الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة (I Hub)، والذى يعد همزة وصل قوية وفاعلة بين مجال التعليم والتدريب والبحث الأكاديمى من جهة، ومجال الصناعة والخدمات ورجال الأعمال من جهة أخرى، وذلك من خلال دعم فكر ريادة الأعمال وتشجيع المبتكرين من طلاب الجامعات، وتوفير منصة تستوعب طاقات الشباب، واكتشاف مواهبهم وصقلها ورعايتها وتوجيهها فى الطريق السليم الذى يخدم أهداف التنمية الوطنية.

وخلال الاجتماع، أشاد د. محمود صقر بالتعاون المستمر والمثمر مع المنظمة فى مختلف الأنشطة والمشروعات ومنها: (مشروع الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية فى مصر، ومشروع تعليم الملكية الفكرية للشباب والمعلمين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فضلا عن برامج التدريب المشتركة وبرامج التعلم عن بعد، وتطوير ورقمنة مكتب براءات الاختراع المصرى بأكاديمية البحث العلمى.

وحضر الاجتماع من جانب المنظمة، السيد حسن كليب نائب المدير العام لمنظمة الويبو ورئيس قطاع التنمية الإقليمية والوطنية بالمنظمة، أ.شيرين جريس كبير مسئولى إدارة البرامج بقطاع حق المؤلف والصناعات الإبداعية بالمنظمة، أ. دينا إبراهيم مسؤولى برامج قطاع التنمية الإقليمية والقومية، ومن الجانب المصرى، أ. نرمين حسن أبو جازية الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة مؤسسة الألفى للتنمية البشرية الاجتماعية.