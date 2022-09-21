دورات تدريبية لاستخدام بدائل صديقة للبيئة فى قطاعات التكييف والتبريد

جدة - نرمين السيد - نفذت وزارة البيئة، من خلال وحدة الأوزون، عددا من الدورات التدريبية على الممارسات السليمة فى صيانة أجهزة التبريد والتكييف، استكمالاً للتعاون بين وزارة البيئة ووزارة القوى العاملة، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى وجمعية أشيرى بيراميز، بحضور لفيف من المدربين التابعين لمراكز التدريب المهنى لوزارة القوى العاملة.





وتهدف الدورة إلى تطوير وتدريب المهنيين والمهندسين المتخصصين على استخدام بدائل صديقة للبيئة فى قطاعات التكييف والتبريد، استكمالاً لسلسلة الدورات التدريبة التى تم تنفيذها العام الماضى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.

وجرى تنظيم 5 دورات تدريبية للمدرسين الفنيين والموجهيين تخصص تكييف وتبريد بالتعاون مع قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال النصف الأول من العام الحالى، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

كما جرى عقد دورات تدريب مدربين "TOT" بالتعليم الفنى فى مركز تدريب الجيزة التابع لقطاع التعليم الفنى والذى تم تجهيزه بالتعاون بين وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حيث جرى إعداد برامج التدريب بالتعاون بين وزارة البيئة وقطاع التعليم الفنى.

وتمثل البرامج التدريبية داعم للإجراءات والإلتزامات الدولية الرامية إلى تقليل الاعتماد على البدائل المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى، ويعد البرنامج التدريبى الذى تم تنظيمه فى مجال التكييف والتبريد للعمالة غير المنتظمة برنامجاً مختلفاً وغير نمطياً، حيث يهدف إلى تدريب العمالة على استخدام وسائط التبريد الصديقة للبيئة وذلك فى ظل التزاماتنا بعدد من الاتفاقيات الدولية والتى تحتم علينا أن تتوافق مع مسارات التنمية المستدامة ومع الالتزامات الوطنية تجاه تلك الاتفاقيات، كما تنبع أهمية هذا التدريب فى الوصول للعالمية حيث أن المتدربين يمكنهم الحصول على شهادة مدرب معتمدة من الاتحاد الأوروبى.