احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - انطلقت قبل قليل، احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



جدة - نرمين السيد - انطلقت قبل قليل، احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. ويشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

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