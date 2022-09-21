يضم سيارة مصرية.. مدبولى يتفقد معرض مصر الأول لحقوق الملكية الفكرية (صور)

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فى الاحتفالية الكبرى، التى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة إطلاق جمهورية مصر العربية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وكبار المسؤولين ورؤساء الهيئات وأجهزة الدولة، والجهات المعنية، وعدد من السفراء وممثلى البعثات والمنظمات الدولية، ورؤساء الجامعات المصرية.





ولدى وصوله، تفقد رئيس مجلس الوزراء معرض مصر الأول لحقوق الملكية الفكرية، المقام على هامش الاحتفالية، بصحبة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، و"دارين تانغ"، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، حيث زار الدكتور مصطفى مدبولى عددا من أجنحة المعرض الخاصة بعدد من الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية والشركات،.

وخلال تجوله بأروقة المعرض، تعرف مدبولى على عدد من المعروضات التى تضم تصميمات ونماذج ابتكارات فريدة فى عدة مجالات، فى مقدمتها الوقود الأخضر ومنتجات صديقة للبيئة، كما تضمنت المعروضات نماذج مبتكرة من التقاوى ومنتجات الخضر والفاكهة، والمنسوجات، والإلكترونيات.

كما شاهد رئيس الوزراء، خلال المعرض، نموذجا لسيارة حديثة، معربا عن سعادته بهذا المنتج الذى يمكن اعتباره نموذجا جيدا للصناعة المصرية يجب تعميمه محليا، ولا سيما أن سعر السيارة اقتصادى يناسب مختلف شرائح المواطنين، وقال رئيس الوزراء: يمكن فى هذا الصدد البدء فى التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتصنيعها محليا، والتوسع فى صناعتها لطرحها بالأسواق المصرية كبديل آمن يستخدم الطاقة النظيفة صديقة البيئة.

كما أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على إنتاج قطع غيار السيارات الكهربائية محليا، وهو ما يسهم فى خفض فاتورة استيراد مكوناتها من الخارج، وبالتالى يزيد من فرص التوسع فى صناعة هذه السيارات والعمل على تصديرها إلى الأسواق العالمية.

كما تفقد رئيس الوزراء مجموعة أخرى من أجنحة المعرض، من بينها ما يخص مكونات صناعة الصلب، مؤكدا ضرورة أن يتوافر لدينا مصانع متخصصة فى إنتاج هذه المكونات وتقليل الاعتماد على استيرادها من الخارج خلال المرحلة المقبلة، كما تمت الإشارة إلى المسبك التجريبى بمركز بحوث وتطوير الفلزات، ودوره فى البحث والتطوير وتنفيذ المشروعات البحثية الصناعية ومشروعات نقل التكنولوجيا التى يتعاقد عليها الباحثون لمواكبة النظريات الحديثة فى علم تكنولوجيات سباكة المعادن، إضافة إلى تدريب مهندسى وفنييّ السباكة بمصر والدول العربية والأفريقية، ولفت مدبولى خلال الحديث عن المسبك التجريبى إلى ضرورة أن يكون لدينا المزيد من هذه المسابك التى تخدم البحث العلمى فى مصر.

كما توقف رئيس الوزراء عند جناح موسوعة "الأغذية المصرية الشعبية"، التى أصدرتها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا المصرية، بالاشتراك مع المركز القومى للبحوث، والتى تعد أول موسوعة لتوثيق الغذاء المصرى، بهدف رصد تاريخ الأطعمة التراثية فى مصر، وتوثيق العناصر الغذائية بها، وطرق تحضيرها، إضافة إلى إبراز مخاطر اندثار هذه الثقافات الغذائية.



وعقب ذلك، زار رئيس الوزراء جناح مشروع إنتاج الخيار الهجينى، وتستخدم تلك التكنولوجيا على نطاق واسع فى إنتاج بذور الهجن، حيث يستخدم فيها تكنولوجيا زراعات الأنسجة النباتية بالمعامل من أجل إنتاج نباتات متضاعفة.

ثم تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ومرافقوه عددا من المنصات التعليمية، والتى من بينها منصة One to one، والخاصة بتعليم اللغة الإنجليزية ( أون لاين) وتقدم محتوى يلائم حقوق الملكية الفكرية فى مصر، بالإضافة إلى منصة school I لتعليم الأطفال أسس البرمجة من 6 – 18 سنة، ومنصة Eyouth، كما تفقد جناحا يخص مجلة موجهة للأطفال تقدم محتوى عن الحضارة ومختلف العلوم المصرية، وتبرز دور العلماء المصريين، إضافة لتفقده جناح مركز البحوث الزراعية، الذى يعرض أحدث أصناف القمح والذرة التى لا تحتاج لمياه غزيرة، وتتخذ أشكالا وألوانا طبيعية، كما تفقد رئيس الوزراء جناحا للمركبات الدوائية المخصصة لكبار السن، فضلا عن أحد أجهزة التنفس الصناعى.

وأشاد رئيس الوزراء بكافة المعروضات فى أجنحة المعرض المختلفة، مؤكدا أن كافة هذه المعروضات تبين بلا شك قدرة الإنسان المصرى على الإبداع فى شتى المجالات، ومؤكدا أن الدولة تبذل جهودها من أجل دعم البحث العلمى فى هذه الفترة لمساندة المبدعين على الابتكار فى جميع المجالات.