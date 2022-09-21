وزير العدل: بنية تشريعية متكاملة تغطى جوانب استراتيجية الملكية الفكرية

جدة - نرمين السيد - قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، يعكس حرص الدولة المصرية على ضمان حقوق الملكية الفكرية فى مجالاتها المختلفة ويعزز الاستفادة من البعد التنموى لهذه الحقوق باعتبارها محفزا للإبداع والابتكار.





وأضاف مروان فى كلمته خلال احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية: "اهتمت مصر بهذه الحقوق إيمانا منها بأن الأنشطة الفكرية فى المجالات المختلفة مصدر من مصادر ثروات الدولة ووسيلة لدفع عجلة الاقتصاد الوطنى". وأوضح مروان، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية سيرسم إطارا يجمع مصادر الثروات ويوحد مسارها تحت مظلة موحدة تحقيقا للأهداف المرجوة منها. وأكد وزير العدل، أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تتميز بتغطيتها الجوانب العلمية والعملية والقانونية من خلال بنية تشريعية متكاملة وعمل متجانس. وانطلقت، صباح اليوم الأربعاء، احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

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