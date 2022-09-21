الحكومة توضح حقيقة «زيادة عدد ساعات الدراسة بالمدارس الثانوية الفنية»

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء غير صحيحة بشأن تطبيق خطة جديدة لزيادة عدد ساعات الدراسة بالمدارس الثانوية الفنية، اعتباراً من العام الدراسى الجديد 2022 2023.





وأوضح المركز الإعلامى -فى بيان اليوم- أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، منوهة بأنه لا صحة لتطبيق خطة جديدة لزيادة عدد ساعات الدراسة بالمدارس الثانوية الفنية اعتباراً من العام الدراسى الجديد 2022 2023.

وشددت على استمرار ساعات الدراسة كما هى بجميع المدارس الفنية سواء (مدارس ثلاث سنوات أو خمس سنوات حكومية أو خاصة)، حيث يجرى تطبيق البرامج الدراسية المطورة القائمة على منهجية الجدارات المهنية فى جميع مدارس التعليم الفنى، دون أى زيادة فى عدد ساعات الدراسة المعتمدة المكونة من 40 ساعة دراسية بمختلف المدارس الثانوية الفنية سواء الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو الفندقية خلال العام الدراسى الجديد 2022 2023.

وأشارت إلى أن نظام الجدارات يستهدف ربط خريجى التعليم الفنى بسوق العمل من خلال تطوير مهارات الطلاب طوال فترة دراستهم، دون الاعتماد على الحفظ، لتأهيلهم للحصول على وظائف مناسبة لتخصصاتهم.

وفى سياق متصل، جارٍ تطوير المناهج الدراسية للتعليم الفنى من خلال بنائها وفقًا لمنهجية الجدارات، بالتشاور مع خبراء سوق العمل وأصحاب الأعمال، حيث تم إعادة بناء وتنفيذ 33 برنامجًا دراسيًا خلال العام الدراسى 2019 2020، ثم تطوير 15 برنامجًا دراسيًا خلال العام الدراسى 2020 2021، يليه تطوير 37 برنامجًا دراسيًا أخر خلال العام الدراسى 2021 2022، ليصل إجمالى عدد المناهج المطورة إلى 85 منهجًا، على أن يتم تطبيق البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفق منهجية الجدارات نظام الثلاث سنوات بجميع المدارس دون استثناء" سواء مدارس ثلاث سنوات أو خمس سنوات حكومية أو خاصة"، وستصل إلى 850 مدرسة مع بدء العام الدراسى الجديد 2022 2023، وبحلول عام 2024 ستكون منهجية الجدارات مطبقة بجميع المدارس الفنية على مستوى الجمهورية.

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