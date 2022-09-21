وزير التعليم العالى يؤكد أهمية الملكية الفكرية للحفاظ على الابتكارات

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، أن مصر تشهد أبحاثا علمية متطورة ما يؤكد أهمية الملكية الفكرية للحفاظ على الأفكار والمنتجات لتحقيق أقصى النتائج المرجوة. جاء ذلك خلال كلمته فى احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

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