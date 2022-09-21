جدة - نرمين السيد - انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.





وينشر "دوت الخليج" الملامح الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. وقال المستشار عمر مروان وزير العدل إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، يعكس حرص الدولة المصرية على ضمان حقوق الملكية الفكرية فى مجالاتها المختلفة ويعزز الاستفادة من البعد التنموى لهذه الحقوق باعتبارها محفزا للإبداع والابتكار. وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه من الضرورى تعزيز قدرة الأفراد والمؤسسات المختلفة على استخدام الملكية الفكرية للحفاظ على ابتكاراتهم. وأضاف عاشور أن مصر تشهد أبحاثا علمية متطورة ما يؤكد أهمية الملكية الفكرية للحفاظ على الأفكار والمنتجات لتحقيق أقصى النتائج المرجوة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الملامح الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.