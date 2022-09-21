السكة الحديد : ايقاف التشغيل الصيفى لقطارات القاهرة - مرسى مطروح والعكس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 10:29 صباحاً - تزامناً مع انتهاء موسم الصيف تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن ايقاف التشغيل الصيفى لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس ابتداءاً من يوم الجمعة الموافق 23 / 9 / 2022 على النحو الاتى :

اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 23 / 9 / 2022 يتم ايقاف تشغيل قطار 773/772 نوم + مكيف ( القاهرة / مرسى مطروح ) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الخميس الموافق 22/9/2022 على أن يعود بقطار 775/774 نوم + مكيف ( مرسى مطروح / القاهرة ) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الجمعة الموافق 23/9/2022 .

وكذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 1 / 10 / 2022 يتم ايقاف تشغيل قطار 939/940 ثالثة مكيفة ( القاهرة / مرسى مطروح ) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الجمعة الموافق 30/9/2022 على أن يعود بقطار 943/942 ثالثة مكيفة ( مرسى مطروح / القاهرة ) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الجمعة الموافق 30/9/2022 .

وأيضاً اعتباراً من يوم السبت الموافق 1 / 10 / 2022 يتم ايقاف تشغيل قطار 1933/1934 ثالثة مكيفة ( القاهرة / مرسى مطروح ) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الجمعة الموافق 30/9/2022 على أن يعود بقطار 1935/1936 ثالثة مكيفة ( مرسى مطروح / القاهرة ) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم السبت الموافق 1/10/2022 .