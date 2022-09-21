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السكة الحديد : ايقاف التشغيل الصيفى لقطارات القاهرة - مرسى مطروح والعكس

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 10:29 صباحاً - تزامناً مع انتهاء موسم الصيف تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن ايقاف التشغيل الصيفى لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس ابتداءاً من يوم الجمعة الموافق 23 / 9 / 2022 على النحو الاتى :

اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 23 / 9 / 2022 يتم ايقاف تشغيل قطار 773/772 نوم + مكيف ( القاهرة / مرسى مطروح ) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الخميس الموافق 22/9/2022 على أن يعود بقطار 775/774 نوم + مكيف ( مرسى مطروح / القاهرة ) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الجمعة الموافق 23/9/2022 .

وكذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 1 / 10 / 2022 يتم ايقاف تشغيل قطار 939/940 ثالثة مكيفة ( القاهرة / مرسى مطروح ) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الجمعة الموافق 30/9/2022 على أن يعود بقطار 943/942 ثالثة مكيفة ( مرسى مطروح / القاهرة ) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الجمعة الموافق 30/9/2022 .

وأيضاً اعتباراً من يوم السبت الموافق 1 / 10 / 2022 يتم ايقاف تشغيل قطار 1933/1934 ثالثة مكيفة ( القاهرة / مرسى مطروح ) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الجمعة الموافق 30/9/2022 على أن يعود بقطار 1935/1936 ثالثة مكيفة ( مرسى مطروح / القاهرة ) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم السبت الموافق 1/10/2022 .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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