وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية يشهدان توقيع عقد المنظومة الجديدة للمخلفات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 10:29 صباحاً - تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بكافة محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مراسم توقيع محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة على عقد تقديم خدمات الجمع والكنس والغسيل الآلى ونظافة الشوارع من المخلفات البلدية الصلبة ونقلها للمحطات الوسيطة ومصانع معالجة وتدوير المخلفات وإدارة وتشغيل وتأهيل المحطات الوسيطة والنقل منها للمدفن الصحى الآمن وإدارة وتشغيل وتأهيل المدفن الصحى بمدينة الحمام .

أقيمت مراسم التوقيع بمقر وزارة التنمية المحلية .. حيث وقع على العقود كل من اللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظ الإسكندرية والسيد/ حسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر وذلك بحضور اللواء حمزة درويش الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات و ياسر عبدالله محجوب مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقيادات محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر .

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، على توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء للنهوض بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة في كافة محافظات الجمهورية ورفع مستوى النظافة والذى يعكس صورة مصر عالمياً خصوصاً ونحن على مشارف مؤتمر تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لمحافظة الأسكندرية - عروس البحر المتوسط - باعتبارها وجهة سياحية واستثمارية بارزة في مصر ، وتشهد العديد من المشروعات القومية الكبرى في كافة المجالات والقطاعات، مشيراً إلى حرص الدولة على تحفيز وإشراك القطاع الخاص فى البرنامج الثانى من المنظومة الجديدة للمخلفات والخاص بعقود الإدارة وعمليات التشغيل ، كما تعمل الحكومة بوزارتها المعنية في المنظومة وعلي رأسها وزارة البيئة بروح الفريق الواحد لتحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوي نظافة الشوارع .

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن منظومة إدارة المخلفات التى تنتهجها الوزارة إعتمدت على عدة محاور رئيسية تعمل بالتوازي كان أهمها رفع التراكمات من كافة الشوارع والمقالب التاريخية على مستوى المحافظات وإنشاء ورفع كفاءة البنية التحتية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع للمعالجة والتدوير وكذا المدافن الصحية الآمنة بالإضافة إلى توريد ورفع كفاءة معدات النظافة بكافة المحافظات ، بالإضافة إلى تمويل عقود التشغيل الخاص بعمليات الجمع ونقل ومعالجة والتخلص الآمن من المخلفات بهدف رفع كفاءة عمليات الجمع والحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة .

وشدد اللواء هشام آمنة على أن الدولة لا تملك رفاهية الوقت فى سرعة تغيير مستوي نظافة الشارع المصري بمختلف محافظات الجمهورية ، مؤكداً تقديم كل الدعم لمحافظة الاسكندرية والشركة لتنفيذ بنود التعاقد في أفضل صورة ممكنة بما يحقق في النهاية هدف الحكومة في تحسين مستوي النظافة.

كما طالب وزير التنمية المحلية ، شركة " نهضة مصر " ببذل أقصي الجهود الممكنة لتقديم أفضل خدمة بما يساهم في أن تكون الاسكندرية نموذجاً في مستوي النظافة ونجاح منظومة المخلفات وتحقيق أهدافها عَلِي أرض الواقع ، كما طلب الوزير من الشركة بضرورة إعطاء صورة جيدة خلال الفترة القادمة عن شركات القطاع الخاص الوطنية العاملة في مجال المخلفات البلدية الصلبة .

ومن جانبه قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن البروتوكول يأتي في إطار رفع كفاءة منظومة النظافة بالإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بجعل مدينة الإسكندرية نموذج يحتذى به في منظومة النظافة علي مستوي المحافظات ، كما يعد البروتوكول إضافة جديدة لرفع كفاءة منظومة النظافة ومستوى رضا الشارع السكندري.

وأوضح المحافظ أن البروتوكول يتضمن العديد من المميزات على رأسها؛ إدخال النطاق الإداري والجغرافي بكافة أنحاء محافظة الإسكندرية، وإدخال خدمة النظافة للقرى والنجوع والعزب بنطاق المحافظة، وتطبيق منظومة الجمع السكني بنسبة 65% من أسفل العقارات، وتفعيل خدمات الكنس والغسيل الآلي والتجريف بمحور المحمودية، وأعمال تأهيل وتطوير المحطات الوسيطة بالزياتين ومحرم بك، وأعمال تطوير المدفن الصحي بالحمام.

وأكد محافظ الإسكندرية أننا حرصنا على استحداث منظومة جديدة للنظافة وما يتخللها من استخدام أفضل تقنيات وأساليب الجمع والتخلص الآمن من المخلفات لأحداث نسبة رضا كبيرة لدى المواطنين، وكذلك تحديث وتطوير منظومة الجمع والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والمخلفات الطبية.

كما قدم اللواء محمد الشريف الشكر لوزير التنمية المحلية علي كل الدعم الذي يقدمه لنجاح تنفيذ المنظومة بمحافظة الاسكندرية .

ومن جانبه وجه المحاسب حسام الدين إمام، رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، الشكروالتقدير للسيد اللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية، والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، والسيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لجهودهم الكبيرة فى العمل فى إتمام هذا التعاقد الخاص بمنظومة النظافة بالمحافظة، من أجل عودة الأسكندرية لسابق عهدها، موضحا أن الشركة تعد إحدى شركات المقاولون العرب وأنها تعمل جاهدة على تطبيق المنظومة المتكاملة لإدارة و معالجة المخلفات الصلبة بداية من أعمال الجمع و الكنس من شوارع المحافظة ومعالجتها بمصانع التدوير و التخلص الآمن بالمدفن الصحى بالإضافة إلى ذلك يتم جمع ومعالجة النفايات الطبية الخطرة بالمحافظة،وأنه من خلال هذا التعاقد الجديد مع المحافظة، سوف تتمكن من زيادة عدد معداتها ومن ثم رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السكندري.

وأضاف المحاسب حسام الدين إمام أن الشركة قد أظهرت قدرة كبيرة على التعامل مع الشارع السكندرى، لا سيما خلال شهور الصيف والتى استقبلت فيها المحافظة ملايين الزوار من كافة أرجاء الجمهورية مما شكل عبئا إضافيا على الشركة إلا أنها تمكنت من أن تواجه التحدى وسط شعور بالرضا من جانب المواطنين وزوار الأسكندرية.

وأكد رئيس مجلس الإدارة على أن الشركة قامت بتخصيص مبلغ 270 مليون جنيه فى العام السابق لشراء معدات وسيارات تم استلام بعضها و يجرى استلام الباقى تباعا وذلك لزيادة قدرات الشركة، كما يحرص مجلس الإدارة على وضع و متابعة تنفيذ برامج تطوير وتحديث ورفع كفاءة الأسطول الحالى من المعدات و السيارات و الأجهزة و شراء أصول جديدة لزيادة الطاقات المتاحة والعمل نحو استقدام واستخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة فى مجال المعدات و الأجهزة والأساليب الفنية فى مجال إدارة المخلفات.